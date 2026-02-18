El impacto del paro general en servicios, industria y comercio de San Pedro

San Pedro registrará mañana, como gran parte del país, una jornada de cese parcial de actividades debido a la adhesión de diversos sectores gremiales al paro nacional. La medida de fuerza contará con la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

En el ámbito educativo, los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente Bonaerense, entre ellos SUTEBA y FEB, confirmaron que se sumarán a la huelga. Esto significará la suspensión de la actividad presencial en la mayoría de los establecimientos educativos del distrito, afectando el dictado de las clases de fortalecimiento y acompañamiento pedagógico que se iniciaron esta semana.

La recolección de residuos y el barrido público quedaron suspendidos debido a la adhesión de los trabajadores del sector. Asimismo, las oficinas de atención al público de COOPSER permanecen cerradas, manteniendo únicamente las guardias operativas para la atención de urgencias técnicas en el suministro de energía.

El sector financiero y el transporte también se venrá alcanzados por la huelga. Las entidades bancarias locales no brindarán atención al público, aunque se informó que los cajeros automáticos permanecerán operativos. En cuanto al transporte de pasajeros, el servicio hacia las localidades del partido se interrumpirá ante la decisión del gremio de los choferes de sumarse a la medida gremial.

En materia de salud pública, el Hospital Municipal garantiza la atención básica a través de su Guardia de Emergencias. Las autoridades sanitarias indicaron que, si bien la actividad administrativa y los turnos programados pueden verse resentidos, los servicios de urgencia funcionan con el personal necesario para asegurar la cobertura mínima.

Por último, en el sector industrial de la zona, los gremios con representación local confirmaron su adhesión total, lo que ha reducido significativamente la actividad en las plantas fabriles. En contraste, la actividad comercial minorista en el centro de la ciudad presenta un panorama dispar, dependiendo de la decisión de cada propietario y de la disponibilidad de personal para concurrir a sus puestos de trabajo.