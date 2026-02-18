Detuvieron en Chaco a un imputado por abuso sexual que estaba prófugo desde 2020

Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2020 fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Resistencia, Chaco, tras una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N° 11 de San Pedro, a cargo de la fiscal Viviana Ramos. El acusado está imputado en una causa por abuso sexual agravado con acceso carnal.

El detenido fue identificado oficialmente como Néstor Gerardo Alfonzo, sobre quien pesaba una orden de captura nacional en el marco de la IPP N° 16-01-001565-20. La localización del sospechoso fue el resultado de un exhaustivo trabajo de inteligencia tecnológica que incluyó el análisis de líneas telefónicas, movimientos bancarios, redes sociales y geolocalización de direcciones IP vinculadas a operaciones en billeteras virtuales.

Según informaron fuentes judiciales, las tareas investigativas habían permitido establecer ya a mediados de 2022 que el imputado se ocultaba en la capital chaqueña. Sin embargo, un allanamiento realizado en aquel entonces en el domicilio de un familiar arrojó resultado negativo. La pesquisa no se detuvo y recientemente se logró determinar que Alfonzo había regresado a dicha ciudad para retomar su actividad como vendedor ambulante en la zona céntrica.

A partir del cruce de datos y el seguimiento de sus movimientos, se detectó que el hombre frecuentaba la zona de la Peatonal y una plaza céntrica en días y horarios específicos. Con esta información, la justicia bonaerense solicitó la colaboración de la Delegación de la Dirección de Investigaciones Criminal de la Policía del Chaco, cuyos efectivos lograron interceptar y detener al acusado en la vía pública.

Tras la captura, personal de la Sub DDI Baradero–San Pedro se trasladó hasta la provincia de Chaco para cumplimentar el exhorto judicial y proceder al traslado del detenido hacia territorio bonaerense. Alfonzo ya fue indagado de manera virtual por la fiscal Ramos y permanece alojado en la sede de la Sub DDI a la espera de un cupo en una unidad penitenciaria.

En el caso interviene la UFI N° 11 de San Pedro y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás, bajo la carátula de abuso sexual agravado.