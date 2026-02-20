Un hombre incendió su propia motocicleta durante un control policial y de tránsito

Un joven de 27 años protagonizó este viernes un inusual episodio al incendiar su propia motocicleta durante un control policial de rutina en la intersección de las calles Mateo Sbert y Dávila. El hecho ocurrió alrededor de las 11 horas, cuando efectivos de la comisaría local interceptaron una moto de 110 centímetros cúbicos para proceder a la identificación del conductor y la verificación del rodado.

De acuerdo con el reporte de fuentes oficiales, la situación se desencadenó ante la llegada de un móvil de inspección que solicitó la documentación correspondiente. En ese momento, el joven reaccionó de manera repentina prendiendo fuego el vehículo en plena vía pública. Testigos del hecho indicaron que el hombre también arrojó al foco ígneo su teléfono celular y un equipo de mate antes de que las llamas se extendieran.

Una dotación de Bomberos Voluntarios se desplazó hasta el lugar para sofocar el incendio y evitar que el fuego afectara la zona circundante. Tras las pericias de rigor, las autoridades policiales confirmaron que la motocicleta no presentaba pedido de secuestro ni registros de robo previos. Asimismo, se constató que el titular del vehículo no poseía antecedentes penales ni impedimentos legales para circular.

Una vez controlado el siniestro, el joven se retiró del lugar por sus propios medios sin que se notificaran personas heridas ni daños a terceros. El procedimiento finalizó con la intervención de las fuerzas de seguridad locales, quienes labraron las actuaciones correspondientes sobre el extraño suceso que alteró la mañana en ese sector de la ciudad.