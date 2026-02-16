El Gobierno Nacional licitó la nueva concesión de la Ruta 9 con una estación de peaje a la altura de El Paraíso



El Ministerio de Economía de la Nación lanzó la semana pasada un paquete de licitaciones para la privatización de 2.500 kilómetros de rutas nacionales bajo el nuevo esquema de Red Federal de Concesiones. El plan oficial incluye el denominado «Tramo Portuario Sur», una traza estratégica de 637 kilómetros que atraviesa el norte bonaerense y cuya licitación contempla la posibilidad de instalar nuevas estaciones de cobro, entre las que destaca una a la altura de la localidad de El Paraíso, en el partido de Ramallo. El Ministerio de Economía de la Nación lanzó la semana pasada un paquete de licitaciones para la privatización de 2.500 kilómetros de rutas nacionales bajo el nuevo esquema de Red Federal de Concesiones. El plan oficial incluye el denominado «Tramo Portuario Sur», una traza estratégica de 637 kilómetros que atraviesa el norte bonaerense y cuya licitación contempla la posibilidad de instalar nuevas estaciones de cobro, entre las que destaca una a la altura de la localidad de El Paraíso, en el partido de Ramallo.

El pliego de bases y condiciones establece que el nuevo concesionario deberá hacerse cargo de los 164 kilómetros de la Ruta 9 (Autopista Buenos Aires–Rosario) desde Campana hasta el Arroyo del Medio, y de los 473 kilómetros iniciales de la Ruta 188, desde el Puerto de San Nicolás hasta la localidad pampeana de Realicó.

En la actualidad, este corredor cuenta únicamente con dos cabinas de peaje: una en Zárate (KM 94 de la Ruta 9) y otra en Junín (KM 152 de la Ruta 188). Sin embargo, la propuesta técnica de la licitación —cuyas ofertas se conocerán el próximo 7 de mayo— sugiere ampliar el esquema a un total de cinco estaciones. La modificación más significativa para la región sería la instalación de un peaje en el kilómetro 195 de la Ruta 9, dentro de la jurisdicción de Ramallo.

Además de la proyectada para El Paraíso, el pliego contempla nuevas cabinas sobre la Ruta 188 en Juan de la Peña (KM 60, partido de Pergamino), Ameghino (KM 300) y Bernardo Larroudé (KM 413).

Según lo estipulado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la habilitación de estas nuevas bocas de cobro no será automática. El concesionario deberá primero proyectar y construir las estaciones, y solo podrá comenzar a cobrar una vez que se cumpla con el acta de finalización de las obras iniciales de puesta en valor.

Bajo la premisa de "bache cero", el organismo nacional ratificó que las tarifas vigentes deberán mantenerse congeladas desde la toma de posesión hasta que se garantice una "transitabilidad segura". Esta condición incluye, además del sellado de baches, el calce de banquinas, la correcta señalización horizontal y vertical, y la reparación integral de los sistemas de iluminación en todo el tramo concesionado.