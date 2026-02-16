Abren las inscripciones para más de 30 cursos en el Centro de Formación Laboral Nº 401

El Centro de Formación Laboral (CFL) Nº 401 anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una amplia oferta de talleres gratuitos destinados a mayores de 16 años. El proceso administrativo se llevará a cabo de manera presencial a partir del próximo lunes 23 de febrero, en el horario de 9:00 a 12:00, en la sede ubicada en Las Heras 695.

La propuesta académica abarca diversas áreas técnicas y de servicios, distribuidas en un cronograma específico para organizar la atención de los aspirantes.

Durante la primera jornada, el lunes 23, se recibirán inscripciones para cursos de electricidad (montador, industrial y redes aéreas) y reparación electrónica. El martes 24 será el turno de las capacitaciones en mecánica automotriz, tornería, mantenimiento de edificios y climatización.

El miércoles 25 se abrirá el registro para talleres de oficios creativos y textiles como estampado, bijouterie, mosaiquismo y confección de indumentaria.

Por su parte, el jueves 26 estará dedicado al área de estética, incluyendo peluquería, manicuría, depilación y pedicuría.

Hacia el final de la semana y el inicio de la siguiente, la oferta se centrará en el sector tecnológico y gastronómico. El viernes 27 se inscribirá para cursos de habilidades digitales, diseño gráfico, marketing digital y diseño web.

En tanto, el lunes 2 de marzo y martes 3 de marzo se completará el esquema con capacitaciones en elaboración de conservas, alfajores, pastas alimenticias y cocina libre de gluten, estas últimas con dictado en el Centro de Integración Comunitaria (CIC).

Desde la institución informaron que los interesados deberán presentarse con la documentación completa, que incluye dos fotocopias de DNI, fotocopia de título primario o secundario —según el curso elegido—, un folio oficio y una planilla de inscripción. Asimismo, se indicó que el costo de la inscripción ha sido fijado en 10 mil pesos.