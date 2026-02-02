Campedrinos se alzó con la Consagración en el Festival de Cosquín 2026 (Video)

El dúo folclórico Campedrinos obtuvo el premio Consagración en la 66.ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, el máximo galardón que otorga la industria del género en el país. El reconocimiento llega en un momento bisagra para la formación, que se prepara para representar a la Argentina en el próximo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, a finales de febrero.

La historia del grupo se remonta a una fila de audición para un programa de talentos, donde Sergio Prada, oriundo de Campana, y Agustín Fantili, de San Pedro, se conocieron mientras esperaban su turno. De la unión de los nombres de sus ciudades surgió "Campedrinos", un proyecto que comenzó recorriendo peñas y festivales regionales hasta lograr una presencia sostenida en los principales escenarios nacionales.





Con esta distinción en la Plaza Próspero Molina, el conjunto consolida una propuesta que se caracteriza por un sonido propio y una impronta federal, posicionándose como referentes de la nueva escena del folclore argentino. El galardón funciona como un respaldo institucional previo a su desafío internacional en territorio chileno, donde llevarán un repertorio basado en las raíces tradicionales con arreglos contemporáneos.

Desde sus primeros álbumes hasta el presente, el dúo ha mantenido una evolución constante en la producción de sus shows, lo que les permitió alcanzar niveles de masividad que hoy se traducen en este reconocimiento oficial en el certamen cordobés. La delegación argentina en Viña del Mar contará así con un proyecto que atraviesa su etapa de mayor madurez artística y proyección regional.