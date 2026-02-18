El CFL 402 del Sindicato de Comercio abre la inscripción para su oferta académica 2026

El Centro de Formación Laboral (CFL) N° 402 de San Pedro, conveniado con el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y bajo la órbita del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), iniciará este jueves 19 de febrero el proceso de inscripción para su amplia gama de cursos gratuitos correspondientes al ciclo lectivo 2026. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 17 años interesadas en capacitarse en oficios y competencias técnicas con salida laboral.

El trámite administrativo se llevará adelante en la subsede del SEC, ubicada en Mitre 455, en el horario de 19:00 a 21:00. Los aspirantes deberán presentarse con la documentación requerida, que incluye tres fotocopias del DNI, una fotocopia del CUIL y una fotocopia del certificado de estudios primarios o secundarios, según corresponda a cada curso.

La oferta para este año abarca diversas áreas profesionales, destacándose formaciones técnicas como Instalación de Sistemas Eléctricos de Energía Renovables, Gasista de Unidades Unifuncionales, Montador Electricista Domiciliario e Instalador y Reparador de Equipos de Climatización. Asimismo, se dictarán cursos orientados a la gestión administrativa y comercial, entre ellos Liquidación de Sueldos, Auxiliar Contable, Administración y Conducción de RR.HH., e Inglés para Negocios N° 1.

En el ámbito de los servicios y la formación social, el listado incluye Limpieza Institucional, Auxiliar en Instituciones Educativas y una capacitación específica en Formación de Acompañantes en el Abordaje de Violencia por Razones de Género. Por su parte, el área de comunicación y tecnología contará con cursos de Herramientas de Marketing y Venta Digital, además de Técnicas en Diseño Gráfico para PyMEs.

Cabe destacar que el CFL 402 también llevará su oferta formativa a las localidades de Santa Lucía y Río Tala, donde se dictará el curso de Habilidades Digitales. Esta iniciativa busca fortalecer la descentralización de la educación profesional en el partido de San Pedro, permitiendo que los vecinos de las localidades rurales accedan a herramientas tecnológicas fundamentales para el mercado laboral actual.