Detuvieron en Chaco a un imputado por abuso sexual que estaba prófugo desde 2020

 Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2020 fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Resistencia, Chaco, tras una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N° 11 de San Pedro, a cargo de la fiscal Viviana Ramos. El acusado está imputado en una causa por abuso sexual agravado con acceso carnal. El detenido fue identificado oficialmente como Néstor Gerardo Alfonzo, sobre quien pesaba una orden de captura nacional en el marco de la IPP N° 16-01-001565-20. La localización del sospechoso fue el resultado de un exhaustivo trabajo de inteligencia tecnológica que incluyó el análisis de líneas telefónicas, movimientos bancarios, redes sociales y geolocalización de direcciones IP vinculadas a operaciones en billeteras virtuales.

El CFL 402 del Sindicato de Comercio abre la inscripción para su oferta académica 2026

 


El Centro de Formación Laboral (CFL) N° 402 de San Pedro, conveniado con el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y bajo la órbita del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), iniciará este jueves 19 de febrero el proceso de inscripción para su amplia gama de cursos gratuitos correspondientes al ciclo lectivo 2026. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 17 años interesadas en capacitarse en oficios y competencias técnicas con salida laboral.

El trámite administrativo se llevará adelante en la subsede del SEC, ubicada en Mitre 455, en el horario de 19:00 a 21:00. Los aspirantes deberán presentarse con la documentación requerida, que incluye tres fotocopias del DNI, una fotocopia del CUIL y una fotocopia del certificado de estudios primarios o secundarios, según corresponda a cada curso.


La oferta para este año abarca diversas áreas profesionales, destacándose formaciones técnicas como Instalación de Sistemas Eléctricos de Energía Renovables, Gasista de Unidades Unifuncionales, Montador Electricista Domiciliario e Instalador y Reparador de Equipos de Climatización. Asimismo, se dictarán cursos orientados a la gestión administrativa y comercial, entre ellos Liquidación de Sueldos, Auxiliar Contable, Administración y Conducción de RR.HH., e Inglés para Negocios N° 1.

En el ámbito de los servicios y la formación social, el listado incluye Limpieza Institucional, Auxiliar en Instituciones Educativas y una capacitación específica en Formación de Acompañantes en el Abordaje de Violencia por Razones de Género. Por su parte, el área de comunicación y tecnología contará con cursos de Herramientas de Marketing y Venta Digital, además de Técnicas en Diseño Gráfico para PyMEs.

Cabe destacar que el CFL 402 también llevará su oferta formativa a las localidades de Santa Lucía y Río Tala, donde se dictará el curso de Habilidades Digitales. Esta iniciativa busca fortalecer la descentralización de la educación profesional en el partido de San Pedro, permitiendo que los vecinos de las localidades rurales accedan a herramientas tecnológicas fundamentales para el mercado laboral actual.