El bloque Acuerdo Vecinal pidió una "licencia preventiva" para el concejal Mauro De Rosa

El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro solicitó que el edil Mauro De Rosa tome una "licencia preventiva" en su cargo, tras la denuncia por violencia de género presentada en su contra por su par del bloque Unión por la Patria, Tamara Vlaeminck. La medida busca descomprimir la tensión institucional en el cuerpo legislativo local mientras avanza la investigación judicial.

A través de un comunicado oficial emitido este lunes, con la firma de los concejales Martin Rivas y Fernando Negrete, el bloque rompió el silencio sobre la situación que afecta a uno de sus integrantes. En el documento, los ediles sostuvieron que, ante los hechos que han tomado estado público, "corresponde que la situación sea esclarecida por la Justicia, ámbito competente para determinar responsabilidades".

El conflicto se originó el pasado miércoles por la noche en las instalaciones de la mencionada institución deportiva. Según consta en la denuncia penal, De Rosa protagonizó una serie de incidentes y actos indecorosos mientras se encontraba en un visible estado de alteración por ingesta de alcohol, situación que motivó su expulsión del predio por parte de las autoridades del club. El relato de la concejal Vlaeminck describe comportamientos de acoso en la zona de baños que encuadrarían en delitos contra la integridad sexual.

Desde Acuerdo Vecinal subrayaron que la solicitud de alejamiento temporal no representa una sentencia anticipada sobre la conducta del edil. "Entendemos que, mientras se desarrollen las actuaciones judiciales, resulta adecuado que el concejal De Rosa tome una licencia preventiva, a fin de preservar la institucionalidad y la confianza pública", explicaron en el texto difundido a la prensa.

En la misma línea, los referentes del espacio vecinalista insistieron en que esta postura "no implica prejuzgamiento alguno, sino una decisión prudente y responsable en resguardo de la función pública". La estrategia del bloque apunta a separar la actividad legislativa del proceso penal que recae sobre De Rosa, evitando que la labor del Concejo Deliberante se vea afectada por las derivaciones del caso.

Finalmente, el comunicado concluye con un mensaje orientado a la ética política, donde los firmantes aseguran reafirmar su "compromiso con el respeto, la transparencia y el correcto ejercicio de las responsabilidades institucionales, dejando fuera toda especulación política y prejuzgamiento de la situación". Se espera que en las próximas horas se defina el futuro administrativo de la banca de De Rosa y el posible ingreso de su suplente.