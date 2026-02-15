Dos jóvenes aprehendidos tras el robo violento de una bicicleta

Dos jóvenes de 15 y 16 años fueron detenidos ayer por la tarde-noche en la intersección de la avenida España y la calle Vapor Nacional, luego de protagonizar un asalto contra un joven de 18 años. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes lograron interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del hecho.

El episodio delictivo ocurrió cuando los implicados interceptaron a la víctima y, tras agredirla físicamente, le sustrajeron una bicicleta de alta gama tipo mountainbike rodado 29. Ante la denuncia del damnificado, el personal policial desplegó un rápido operativo cerrojo en la zona que permitió cercar a los menores y recuperar el rodado sustraído.

Tras la aprehensión, los adolescentes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se labraron las actuaciones pertinentes bajo la carátula de robo. Al tratarse de menores de edad, y por disposición de la Fiscalía del Joven en turno, ambos fueron notificados de la formación de la causa y entregados de inmediato a sus padres para su guarda.