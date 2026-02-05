Dos detenidos y secuestro de sillas robadas en un salón de eventos

Efectivos del Destacamento de Río Tala y de la Comisaría de San Pedro lograron esclarecer un robo perpetrado días atrás en un salón de eventos tras realizarque culminaron con la recuperación de los elementos sustraídos y la detención de dos hombres.

Las diligencias judiciales se llevaron a cabo ayer por la tarde en cumplimiento de órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. La investigación se inició a raíz de un ilícito ocurrido el pasado 2 de febrero en un predio ubicado en la Ex Ruta N° 9, a la altura del kilómetro 155, de donde los delincuentes se habían llevado una bomba de agua y varias sillas plásticas.

El primero de los operativos tuvo lugar en una vivienda de la calle Belgrano al 200, en la localidad de Río Tala. En ese domicilio, los uniformados procedieron al secuestro de tres sillas plásticas blancas vinculadas a la causa y a la aprehensión de un joven de 24 años que se encontraba en el lugar.

Minutos más tarde, el personal policial cumplimentó la segunda orden en una finca de la calle Sargento Cabral sin número, en la misma localidad. Allí se logró el recupero de otras cuatro sillas plásticas denunciadas como robadas y se hizo efectiva la detención de un hombre de 44 años.

Los dos aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la fiscalía local en turno bajo la carátula de robo. Las autoridades judiciales dispusieron que los elementos secuestrados sean restituidos a sus propietarios mientras se continúa con la instrucción de la causa para dar con el resto de los objetos faltantes.