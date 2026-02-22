Dos adolescentes realizaban maniobras peligrosas en una moto sin documentación

Personal del Destacamento de Gobernador Castro procedió al secuestro de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos durante la tarde de ayer, luego de interceptar a dos menores que circulaban realizando maniobras riesgosas en la vía pública.

El operativo se desarrolló en el marco de las recorridas de prevención habituales que realiza la fuerza provincial. Al llegar a la intersección de la calle Lucio Mansilla y el callejón denominado "El Duende", los efectivos visualizaron el vehículo marca Guerrero en el que se desplazaban dos jóvenes de 16 y 17 años de edad.

Tras detener la marcha del rodado, el personal policial constató que el conductor no solo ponía en peligro la seguridad del tránsito, sino que también carecía de la totalidad de la documentación obligatoria requerida para circular. Ante esta situación, se labraron las actas correspondientes por infracción a la Ley de Tránsito vigente.

El motovehículo quedó a disposición del Juzgado de Faltas local, organismo encargado de determinar las sanciones pertinentes para el caso.