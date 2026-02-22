Choque entre dos motos dejó una persona herida

Dos motociclistas protagonizaron un choque en la intersección de las calles San Martín e Ituzaingó, lo que derivó en el traslado de uno de los conductores al hospital local con heridas leves y el inicio de una causa judicial bajo la órbita de la fiscalía en turno.

El siniestro se produjo en circunstancias que aún son materia de investigación para los peritos viales. En el lugar, colisionaron una motocicleta Euromot de 150 centímetros cúbicos de color gris, en la que circulaba un hombre de 43 años, y una Motomel de la misma cilindrada, conducida por un hombre de 33 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Euromot debió recibir asistencia inmediata por parte de los servicios de emergencia. Una ambulancia procedió a su traslado al nosocomio de la ciudad, donde los médicos de guardia constataron que las lesiones sufridas no revestían gravedad, calificándolas legalmente como de carácter leve.

En el sitio del accidente trabajó personal policial para resguardar la escena y ordenar el tránsito mientras se realizaban las tareas de rigor. La fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo el inicio de las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de cada una de las partes involucradas.