Donaron un padrón electoral de 1934 al Archivo de Documentación Histórica

El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico incorporó a su patrimonio un valioso padrón electoral del año 1934, cedido por el vecino David Pujol, que ofrece un registro detallado de la sociedad sampedrina de la época a través del listado de ciudadanos habilitados para sufragar.

El documento consiste en un gran impreso de 83 centímetros de largo por 45 de alto, conformado por 35 hojas originales. En sus páginas se detallan nombres, apellidos, ocupaciones y datos filiatorios de los varones que contaban con la edad necesaria para emitir el voto, dado que en aquel entonces aún no se encontraba habilitado el sufragio femenino en el país.

La importancia histórica de la pieza radica en que contiene la información de 33 mesas distribuidas en todo el partido de San Pedro, abarcando tanto la ciudad cabecera como las localidades y los diversos sectores de la zona rural. La naturaleza técnica del registro permite a los investigadores seguir el rastro de apellidos con larga trayectoria en la región, como así también identificar aquellos que han desaparecido con el paso de las décadas.

David Pujol, responsable de la donación, explicó que el ejemplar perteneció a su padre y permaneció en su hogar durante al menos medio siglo. El vecino fundamentó su decisión en la necesidad de resguardar el material para las próximas generaciones y destacó la labor que realiza el Museo Paleontológico en la preservación de los elementos que configuran la identidad local y el reconocimiento de la historia para mejorar el presente ciudadano.

Desde la institución agradecieron profundamente el gesto de confianza de Pujol hacia el trabajo de archivo que llevan adelante. La pieza técnica y social ya forma parte del acervo documental del museo, quedando a resguardo como una fuente de consulta fundamental para reconstruir la composición poblacional y política del San Pedro de mediados de la década del 30.