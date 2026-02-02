Campedrinos se alzó con la Consagración en el Festival de Cosquín 2026 (Video)

  El dúo folclórico Campedrinos obtuvo el premio Consagración en la 66.ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, el máximo galardón que otorga la industria del género en el país. El reconocimiento llega en un momento bisagra para la formación, que se prepara para representar a la Argentina en el próximo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, a finales de febrero. La historia del grupo se remonta a una fila de audición para un programa de talentos, donde Sergio Prada, oriundo de Campana, y Agustín Fantili, de San Pedro, se conocieron mientras esperaban su turno. De la unión de los nombres de sus ciudades surgió "Campedrinos", un proyecto que comenzó recorriendo peñas y festivales regionales hasta lograr una presencia sostenida en los principales escenarios nacionales.

Disponibilidad de Pases Libre Multimodal para personas con discapacidad

 


La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, a través de su Área de Discapacidad, informó que ya se encuentran disponibles para su retiro los nuevos ejemplares del Pase Libre Multimodal (PLM). El beneficio está destinado a aquellas personas que hayan gestionado el trámite previamente acreditando su condición mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La entrega de las credenciales comenzó de manera efectiva este lunes 2 de febrero en las dependencias oficiales de la cartera social. Los beneficiarios podrán presentarse en la sede administrativa ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y Oliveira Cézar, en el horario de atención de 8:00 a 13:00.

Desde la administración local señalaron que el Pase Libre Multimodal es una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la movilidad, permitiendo el acceso gratuito al sistema de transporte público de pasajeros, tanto terrestre como fluvial, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Esta política busca facilitar el traslado de las personas con discapacidad para la realización de tratamientos médicos, trámites o actividades cotidianas.

Para poder retirar la documentación de manera exitosa, las autoridades recomendaron a los titulares concurrir con el Documento Nacional de Identidad original. En caso de que el trámite deba ser realizado por un tercero, se sugiere consultar previamente los requisitos de autorización necesarios para la entrega del carnet.