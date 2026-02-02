Disponibilidad de Pases Libre Multimodal para personas con discapacidad

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, a través de su Área de Discapacidad, informó que ya se encuentran disponibles para su retiro los nuevos ejemplares del Pase Libre Multimodal (PLM). El beneficio está destinado a aquellas personas que hayan gestionado el trámite previamente acreditando su condición mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La entrega de las credenciales comenzó de manera efectiva este lunes 2 de febrero en las dependencias oficiales de la cartera social. Los beneficiarios podrán presentarse en la sede administrativa ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y Oliveira Cézar, en el horario de atención de 8:00 a 13:00.

Desde la administración local señalaron que el Pase Libre Multimodal es una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la movilidad, permitiendo el acceso gratuito al sistema de transporte público de pasajeros, tanto terrestre como fluvial, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Esta política busca facilitar el traslado de las personas con discapacidad para la realización de tratamientos médicos, trámites o actividades cotidianas.

Para poder retirar la documentación de manera exitosa, las autoridades recomendaron a los titulares concurrir con el Documento Nacional de Identidad original. En caso de que el trámite deba ser realizado por un tercero, se sugiere consultar previamente los requisitos de autorización necesarios para la entrega del carnet.