ATE y el Sindicato de Trabajadores se suman al paro nacional en rechazo a la reforma laboral

  Los gremios municipales ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales confirmaron su adhesión total al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para este miércoles 11 de febrero. Las organizaciones gremiales manifestaron su rechazo rotundo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, calificándolo como un retroceso en las conquistas históricas del sector. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales emitieron un comunicado oficial donde convocan al cese de actividades en protesta contra lo que denominan una "reforma laboral perversa". Según la organización, la medida de fuerza busca evitar la vulneración de derechos y la precarización del empleo bajo la consigna de defender salarios dignos para los trabajadores del sector.

Difunden imágenes inéditas del hallazgo del buque "Republicano" en el lecho del río Paraná (Video)

 


El Grupo Conservacionista de San Pedro dio a conocer un video inédito que documenta el momento exacto en que, mediante tecnología de sonar, se detectaron los restos del bergantín "Republicano", el buque que tuvo un rol heroico durante la batalla de Vuelta de Obligado en 1845.

El material fílmico, registrado el 23 de octubre de 2015 pero mantenido en reserva hasta la fecha, muestra un perfil del fondo del río Paraná donde se distingue con claridad una estructura recta y vertical de aproximadamente 10 metros de altura. Según los investigadores Marcelo Duca, Javier Saucedo, Felipe Aguilar y José Luis Aguilar, dicha estructura corresponde a uno de los mástiles de la embarcación, la cual permaneció oculta bajo el agua durante 170 años.


El "Republicano" era un buque de guerra de la Confederación Argentina que, durante la histórica jornada del 20 de noviembre de 1845, cumplió la estratégica misión de custodiar las tres líneas de pesadas cadenas que cruzaban el río para impedir el avance de la flota anglo-francesa. Bajo el mando del capitán Tomas Craig, la nave sostuvo un feroz intercambio de artillería hasta que, tras agotar sus municiones y para evitar que cayera en manos enemigas, fue hundido por su propia tripulación a las 12:15 horas.

Los datos técnicos recolectados en el sitio del hallazgo confirman que el pecio se encuentra en una zona de gran profundidad frente a las costas de Obligado, donde la sedimentación y las corrientes del Paraná preservaron parte de su estructura de madera. Este descubrimiento es considerado uno de los hitos más importantes de la arqueología naval argentina, ya que permite reconstruir físicamente uno de los símbolos de la soberanía nacional.

Desde el Grupo Conservacionista destacaron que el video marca el inicio de una investigación que cambió la comprensión sobre la disposición de las defensas argentinas en el estrecho. El hallazgo no solo ratifica los relatos históricos de la época, sino que pone en valor el patrimonio subacuático de la región, consolidando a Vuelta de Obligado como un sitio de referencia para la memoria histórica del país.