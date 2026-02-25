Detuvieron a un joven armado que alteraba el orden público

Un hombre de 26 años fue aprehendido por la policía en horas de la madrugada de este miércoles en la zona céntrica de la ciudad de San Pedro. El procedimiento se llevó a cabo en la calle Miguel Porta, en el tramo comprendido entre Manuel Aulí y Alvarado.

De acuerdo con el reporte oficial de la dependencia policial, el sujeto fue interceptado mientras se encontraba alterando el orden público en la vía pública. Al momento de la requisa, los efectivos constataron que el joven portaba un arma blanca entre sus pertenencias.

Tras la aprehensión por la infracción contravencional, el masculino fue puesto a disposición de la Justicia. En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz Local, que determinará las sanciones correspondientes.