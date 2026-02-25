Detuvieron a un joven armado que alteraba el orden público

Las trabajadoras del Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje "La Colmenita", ubicado en el barrio La Tosquera, se declararon en estado de alerta y movilización. La medida responde a la falta de pago de los salarios adeudados por parte del Ejecutivo municipal, situación que pone en riesgo el funcionamiento de un espacio clave para el cuidado de las infancias en el territorio. El centro, que funciona desde el año 2021, fue construido por los propios vecinos del barrio con el objetivo de brindar contención a los hijos e hijas de trabajadores de la economía popular. Actualmente, la institución asiste a unos 30 niños por turno, quienes reciben acompañamiento educativo y refuerzo alimentario, tareas desempeñadas por un plantel de 22 trabajadoras de la zona encargadas de la cocina, limpieza y educación.
Un hombre de 26 años fue aprehendido por la policía en horas de la madrugada de este miércoles en la zona céntrica de la ciudad de San Pedro. El procedimiento se llevó a cabo en la calle Miguel Porta, en el tramo comprendido entre Manuel Aulí y Alvarado.
De acuerdo con el reporte oficial de la dependencia policial, el sujeto fue interceptado mientras se encontraba alterando el orden público en la vía pública. Al momento de la requisa, los efectivos constataron que el joven portaba un arma blanca entre sus pertenencias.
Tras la aprehensión por la infracción contravencional, el masculino fue puesto a disposición de la Justicia. En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz Local, que determinará las sanciones correspondientes.
