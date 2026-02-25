Trabajadoras de "La Colmenita" se declaran en estado de alerta por falta de pago

Las trabajadoras del Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje "La Colmenita", ubicado en el barrio La Tosquera, se declararon en estado de alerta y movilización. La medida responde a la falta de pago de los salarios adeudados por parte del Ejecutivo municipal, situación que pone en riesgo el funcionamiento de un espacio clave para el cuidado de las infancias en el territorio.

El centro, que funciona desde el año 2021, fue construido por los propios vecinos del barrio con el objetivo de brindar contención a los hijos e hijas de trabajadores de la economía popular. Actualmente, la institución asiste a unos 30 niños por turno, quienes reciben acompañamiento educativo y refuerzo alimentario, tareas desempeñadas por un plantel de 22 trabajadoras de la zona encargadas de la cocina, limpieza y educación.

Desde la organización denunciaron que el recorte de convenios de niñez a nivel nacional, sumado al congelamiento del salario social complementario en 78.000 pesos desde fines de 2023, ha deteriorado gravemente la sostenibilidad del espacio. En este contexto, subrayaron que el incumplimiento del municipio con el aporte complementario agrava la situación económica de las familias que dependen de este ingreso.

El reclamo gremial exige a la Municipalidad de San Pedro el pago urgente de los meses de enero y febrero. Asimismo, las trabajadoras solicitaron la apertura de una mesa de trabajo para formalizar acuerdos que garanticen condiciones laborales dignas y aseguren la continuidad de las prestaciones sociales en una comunidad que, según señalaron, atraviesa una situación de emergencia.

Texto completo del comunicado:

“LA COLMENITA” EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN INFANCIAS EN EMERGENCIA

Las trabajadoras del Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita del barrio La Tosquera nos encontramos en estado de alerta y movilización ante la falta de pago del salario de las trabajadoras por parte del municipio.

El Centro Infantil La Colmenita en el barrio La Tosquera abrió sus puertas en el año 2021. Construido por vecinas y vecinos del barrio, fue pensado para las hijas e hijos de las y los trabajadores de la economía popular. En el barrio existen familias cartoneras, trabajadoras de la rama socio comunitaria, de la construcción y peones rurales que hoy tienen la posibilidad de enviar a sus hijos e hijas a contra turno escolar a un espacio de cuidado en el que cuentan con un refuerzo alimentario para batallar contra la falta y mala alimentación.

Hoy, La Colmenita es una referencia en el barrio, trabajando en conjunto con la escuela en todos sus niveles. Asisten aproximadamente 30 chicos y chicas por turno y trabajan 22 vecinas del barrio en las tareas de: coordinación, cocina, limpieza, cuidado y educación.

El Gobierno Nacional destrozó los convenios con el área de niñez y congeló el salario social complementario dejándolo en el irrisorio valor, desde noviembre de 2023, de $78.000. Esta situación viene deteriorando la calidad y la sostenibilidad del espacio. Estos recortes no solo afectan los salarios de las y los trabajadores, sino que representan un impacto desastroso a la ya débil economía del barrio.

Frente a la deshumanización del Gobierno Nacional, apelamos al trabajo en conjunto en el territorio, con las herramientas posibles para un virtuoso funcionamiento de un espacio de niñez en una comunidad que lo necesita. Por eso hoy peleamos por el reconocimiento salarial de quienes vienen sosteniendo el espacio.

Exigimos a la Municipalidad de San Pedro el PAGO URGENTE del aporte complementario salarial adeudado (enero y febrero) y la apertura de una Mesa de trabajo para consolidar las condiciones y lograr acuerdos que mejoren la situación del espacio y de las trabajadoras. No vamos a retroceder en seguir garantizando un lugar para que las familias del barrio salgan adelante con trabajo, con formación y con más y mejor educación para sus hijos e hijas.

¡¡EXIGIMOS AL MUNICIPIO EL PAGO URGENTE DE LOS SALARIOS ADEUDADOS!! ¡¡NECESITAMOS UNA RESPUESTA YA POR LAS INFANCIAS QUE ESTÁN EN PELIGRO!! ¡¡EL CUIDADO Y LA EDUCACIÓN COMUNITARIA SON TRABAJO!!

La Tosquera, 24 de febrero de 2026