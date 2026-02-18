Detuvieron a un hombre de 48 años por agredir a su pareja en plena vía pública

Un hombre fue aprehendido tras protagonizar un violento episodio contra su pareja en Balcarce al 1000.

Un llamado de alerta al servicio de emergencias 911 movilizó al personal de la Estación de Policía Comunal local hacia el lugar, en la tarde del martes.

Al arribar al domicilio, los efectivos policiales procedieron a la detención de un sujeto de 48 años. Según informaron fuentes de la fuerza, el individuo había agredido físicamente momentos antes a su conviviente, una mujer de 35 años, provocándole diversas lesiones.

Tras la intervención policial, la víctima fue trasladada de inmediato a la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió la asistencia necesaria y la contención correspondiente por parte del equipo interdisciplinario. Los médicos que la examinaron determinaron que las heridas sufridas eran de carácter leve.

Por su parte, el agresor quedó imputado por el delito de "Lesiones leves agravadas" en el marco de una causa por violencia familiar. El hombre permanece alojado en la dependencia policial a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial San Nicolás, bajo la intervención de la fiscalía en turno.