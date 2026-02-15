Detienen a una pareja que ocupó ilegalmente una vivienda en venta

Una pareja fue aprehendida en la mañana de ayer luego de ingresar por la fuerza y sin autorización a una vivienda deshabitada que se encuentra actualmente a la venta en la ciudad.

El procedimiento se inició tras un alerta recibido por el personal de la Estación de Policía Comunal sobre la presencia de personas extrañas en el interior del inmueble. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una mujer de 19 años y un hombre de 30 habían ingresado sus pertenencias y permanecían instalados en la propiedad.

Ante la falta de autorización legal para ocupar la vivienda, ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron imputados en una causa caratulada como "Violación de domicilio".

En el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 en turno, que dispuso las actuaciones de rigor para regularizar la situación procesal de los detenidos.