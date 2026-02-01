Detienen a un joven de 20 años por amenazar a su padre con un arma blanca

Un joven de 20 años fue aprehendido en las últimas horas tras irrumpir en la vivienda de su padre y amenazarlo de muerte con un arma blanca, en un nuevo episodio de violencia familiar. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la Avenida 11 de Septiembre al 200, donde debió intervenir personal policial tras un llamado de emergencia al 911.

Según informaron fuentes policiales, el agresor ingresó de forma violenta a la propiedad de su progenitor, un hombre de 38 años, a quien intimidó verbalmente mientras exhibía el arma blanca. Ante el riesgo inminente, los efectivos procedieron a la inmediata detención del masculino en el lugar del hecho.

Tras el violento episodio, la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la asistencia correspondiente y radicar la denuncia formal. En tanto, el aprehendido fue alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial.

En el caso interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa bajo la carátula de "amenazas agravadas". El imputado permanece bajo custodia a la espera de su primera remisión a la sede fiscal para prestar declaración indagatoria.