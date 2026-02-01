Derivaron a la mujer herida en un incendio

Nadia Antonella Gómez, la mujer de 35 años que resultó gravemente herida tras el incendio de su vivienda, fue derivada en las últimas horas al Hospital San Martín de la ciudad de La Plata. El traslado se concretó luego de que el servicio provincial de emergencias asignara una plaza en dicho centro asistencial, debido a la complejidad del cuadro que presenta la paciente, quien posee quemaduras severas en aproximadamente el 50 por ciento de su cuerpo.

Hasta el momento de su derivación, Gómez permanecía internada en la unidad de terapia intensiva del hospital local, donde el personal médico trabajó intensamente para lograr su estabilización hemodinámica. Pese a los esfuerzos de los profesionales, su estado de salud continúa siendo calificado como crítico dada la extensión y profundidad de las lesiones sufridas durante el siniestro.

El foco ígneo se originó en un monoambiente de 16 metros cuadrados situado en una pensión de la calle Basavilbaso al 355. Según informaron fuentes oficiales, el fuego se encontraba "totalmente generalizado" al arribo de las unidades 38 y 43 de los Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar las llamas antes de que afectaran al resto del inmueble, aunque la habitación fue consumida casi en su totalidad.

Al momento de la intervención de los servidores públicos, la víctima ya había logrado egresar de la habitación por sus propios medios y recibía las primeras asistencias por parte de los vecinos de la zona. Inmediatamente después, fue trasladada en ambulancia al centro de salud local, donde se mantuvo bajo monitoreo permanente hasta su traslado a la capital bonaerense.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y peritos, quienes realizan las tareas de rigor para determinar las causas fehacientes que provocaron el inicio del fuego. La investigación judicial quedó bajo la órbita de la fiscalía en turno, que busca esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en el edificio que funcionaba como pensión.

Como dato relevante para la instrucción, trascendió que en el año 2020 la misma mujer había protagonizado un episodio similar en el que sufrió quemaduras, lo que en aquel entonces derivó en el inicio de una causa penal ante la Comisaría de la Mujer y la Familia.