Detienen a un hombre de 67 años por violar una restricción perimetral sobre ex pareja

Un hombre de 67 años fue aprehendido en pleno centro de San Pedro tras ser sorprendido mientras incumplía una restricción perimetral vigente en favor de su ex pareja.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle Mitre al 800, luego de que el personal policial fuera alertado a través de un llamado al sistema de emergencias 911. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba transgrediendo una medida cautelar dictada por la Justicia para proteger a una mujer de 63 años.

Ante la flagrante violación de la orden judicial, el personal de calle procedió a la inmediata detención del hombre. Posteriormente, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial local con el objetivo de cumplimentar los recaudos legales y regularizar su situación procesal.

En el caso tomó intervención la fiscalía en turno de la jurisdicción, que dispuso las actuaciones correspondientes por el delito de desobediencia. Este tipo de operativos forman parte de los protocolos de respuesta rápida ante situaciones de violencia de género y protección de víctimas con medidas de seguridad vigentes en la provincia.