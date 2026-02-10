Detienen en San Pedro a un joven que era buscado por la justicia de Mercedes

Un joven de 20 años que contaba con un pedido de captura activo fue aprehendido durante las últimas horas en la zona urbana de San Pedro, tras un operativo conjunto realizado por fuerzas locales y regionales, informaron fuentes policiales.

La detención se produjo en la calle Hermano Indio al 800, en el marco de las recorridas de prevención y control que viene desarrollando el personal de la Estación de Policía Comunal en colaboración con efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.

Al momento de proceder a la identificación del sujeto en la vía pública, los uniformados consultaron el sistema informático policial, el cual arrojó que sobre el joven pesaba una orden de captura vigente solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes.

Tras la certificación de los datos, el implicado fue trasladado a la sede policial correspondiente, donde quedó a disposición del magistrado interviniente para regularizar su situación procesal. Las autoridades destacaron que el operativo es parte de los refuerzos de seguridad y saturación que se llevan adelante en distintos barrios de la ciudad.