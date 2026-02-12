Detienen a dos hombres de Baradero tras intentar asaltar a una joven con un arma blanca

El Hotel Azahar habilitará sus primeras 80 habitaciones después de casi dos décadas desde su anuncio
El proyecto hotelero más ambicioso de la región norte de la provincia de Buenos Aires, el Hotel Spa Azahar, entró en su etapa final de cara a una apertura parcial programada para el próximo mes de abril. Así lo confirmó a La Radio 92.3 el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, tras mantener encuentros con la nueva administración del complejo, actualmente a cargo de los empresarios Juan Manuel y Romina Fera. Durante una reciente visita al predio, en el marco de la Conferencia de Verano encabezada por el gobernador Axel Kicillof, el jefe comunal constató los avances en la infraestructura. "Estuve hablando con Juan Manuel y nos pusimos a disposición para lo que necesitaran. Tienen expectativas para mediados de abril, con la intención de inaugurar una parte en donde hay 80 habitaciones que dan hacia la zona del salón de eventos", detalló Salazar.