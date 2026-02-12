Detienen a dos hombres de Baradero tras intentar asaltar a una joven con un arma blanca

Dos hombres fueron aprehendidos en la tarde de ayer tras un intento de robo calificado en la zona de la bajada de Mansa LYFE. El operativo, de rápida ejecución por parte del personal policial, permitió interceptar a los sospechosos momentos después de que intimidaran a una mujer con un arma blanca para sustraerle sus pertenencias.

Los detenidos son dos hombres de 26 y 28 años de edad, ambos con domicilio en la vecina ciudad de Baradero. Según el informe de las fuerzas de seguridad, los sujetos abordaron a una joven de 26 años y utilizaron un elemento punzocortante para amenazarla, aunque no lograron concretar el robo gracias a la intervención policial.

Tras la captura, ambos individuos fueron trasladados a la seccional local, donde permanecen alojados en el sector de calabozos. La causa fue caratulada preventivamente como "Tentativa de robo agravado por el uso de armas".

En el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N.º 11, actualmente en turno en el Departamento Judicial, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la investigación y el procesamiento de los implicados.