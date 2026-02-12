El Hotel Azahar habilitará sus primeras 80 habitaciones después de casi dos décadas desde su anuncio

  El proyecto hotelero más ambicioso de la región norte de la provincia de Buenos Aires, el Hotel Spa Azahar, entró en su etapa final de cara a una apertura parcial programada para el próximo mes de abril. Así lo confirmó a La Radio 92.3 el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, tras mantener encuentros con la nueva administración del complejo, actualmente a cargo de los empresarios Juan Manuel y Romina Fera. Durante una reciente visita al predio, en el marco de la Conferencia de Verano encabezada por el gobernador Axel Kicillof, el jefe comunal constató los avances en la infraestructura. "Estuve hablando con Juan Manuel y nos pusimos a disposición para lo que necesitaran. Tienen expectativas para mediados de abril, con la intención de inaugurar una parte en donde hay 80 habitaciones que dan hacia la zona del salón de eventos", detalló Salazar.

Detienen a dos hombres de Baradero tras intentar asaltar a una joven con un arma blanca

 


Dos hombres fueron aprehendidos en la tarde de ayer tras un intento de robo calificado en la zona de la bajada de Mansa LYFE. El operativo, de rápida ejecución por parte del personal policial, permitió interceptar a los sospechosos momentos después de que intimidaran a una mujer con un arma blanca para sustraerle sus pertenencias.

Los detenidos son dos hombres de 26 y 28 años de edad, ambos con domicilio en la vecina ciudad de Baradero. Según el informe de las fuerzas de seguridad, los sujetos abordaron a una joven de 26 años y utilizaron un elemento punzocortante para amenazarla, aunque no lograron concretar el robo gracias a la intervención policial.


Tras la captura, ambos individuos fueron trasladados a la seccional local, donde permanecen alojados en el sector de calabozos. La causa fue caratulada preventivamente como "Tentativa de robo agravado por el uso de armas".


En el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N.º 11, actualmente en turno en el Departamento Judicial, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la investigación y el procesamiento de los implicados.