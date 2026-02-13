Defensa del consumidor y logística portuaria, ejes de las reuniones de Acuerdo Vecinal con funcionarios de CABA

Concejales del bloque Acuerdo Vecinal San Pedro mantuvieron este jueves una jornada de trabajo institucional con el Dr. Carlos Lionel Traboulsi, Director General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Fundación Argentina Azul, quien arribó a la ciudad acompañado por la vocera del organismo, Lic. Adriana Grobocopatel.

El encuentro fue encabezado por los ediles Martín Rivas, Mauro De Rosa y Fernando Negrete, junto al Prosecretario Legislativo Santiago Murray. La agenda se inició en el Honorable Concejo Deliberante, donde los representantes locales y los visitantes intercambiaron experiencias sobre modelos de gestión y herramientas de modernización administrativa vinculadas a la resolución de conflictos y la protección de los derechos de los usuarios implementadas en territorio porteño.

En este marco, los representantes de CABA extendieron una invitación formal para participar del Congreso Internacional sobre Consumo y Derechos de los Turistas, que tendrá lugar en marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, desde el espacio informaron que "esta convocatoria será extendida a funcionarios municipales, instituciones locales, cámaras empresariales, comerciantes, profesionales y vecinos interesados en capacitarse en la materia". Los ediles subrayaron la importancia del encuentro al considerar que "estos espacios de intercambio y formación contribuyen a elevar estándares institucionales y fortalecer la cultura de cumplimiento y protección de derechos en nuestra comunidad".





Potencial logístico y agenda portuaria

La actividad continuó con una recorrida por las instalaciones del Puerto de San Pedro, donde la comitiva fue recibida por el presidente del Consorcio de Gestión, Dr. Carlos Casini, y el ingeniero Dante Ambrogi. Durante la visita se analizaron las oportunidades de vinculación empresarial orientadas a potenciar el perfil productivo de la terminal.

Los participantes de la mesa de trabajo coincidieron en destacar las condiciones estratégicas del puerto sampedrino, resaltando su ubicación privilegiada sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay y su cercanía con importantes polos agrícolas e industriales. En este sentido, la Fundación Argentina Azul presentó sus iniciativas para el desarrollo marítimo y fluvial, orientadas a promover la inversión y la innovación logística.

Desde el bloque Acuerdo Vecinal recalcaron su compromiso con la gestión local al señalar que "seguimos impulsando vínculos institucionales y articulaciones estratégicas que permitan generar oportunidades concretas para San Pedro, con una mirada moderna, federal y orientada al crecimiento sostenible". Finalmente, destacaron la importancia de la cooperación para que el puerto logre "consolidarlo como un nodo logístico competitivo dentro del sistema portuario bonaerense y nacional".