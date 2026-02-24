Crimen de Pereyra: Fiscalía define los próximos pasos tras la entrega de Carlevaris

Kevin Carlevaris, de 18 años, quien ayer se entregó a la policía luego de permanecer prófugo durante más de cuarenta días, deberá prestar declaración indagatorai en las próximas horas ante la Fiscal Viviana Ramos, en el marco de la investigación por el asesinato de Agustín Pereyra.

El joven está señalado como el presunto autor material del homicidio de Agustín Pereyra, ocurrido a principios de enero en la intersección de Manuel Iglesias y Boulevard Moreno.

Según la instrucción judicial, el hecho se produjo en el marco de un enfrentamiento armado donde se habría utilizado un revólver calibre .38 especial, considerado arma de guerra. Los registros de las cámaras de seguridad captaron que la víctima también portaba un arma de fuego, la cual no ha sido localizada hasta el momento. La fiscal Ramos detalló que Carlevaris cuenta con 15 causas penales en trámite, entre ellas por amenazas agravadas y tentativa de homicidio.

El trasfondo del episodio registra un antecedente violento: Lautaro Carlevaris, hermano del ahora detenido, fue asesinado en enero de 2025. En aquella oportunidad, la familia del joven había señalado a Pereyra como el responsable de dicho crimen. Por el homicidio actual, también permanece a disposición de la Justicia un joven de 21 años que conducía la motocicleta utilizada en el ataque.

El Secretario de Seguridad municipal, Eduardo Álvarez, informó que la captura fue resultado de una "búsqueda incesante" que incluyó múltiples allanamientos en la zona de José C. Paz, donde el sospechoso se encontraba oculto. El funcionario destacó el trabajo de los investigadores y el aporte del Centro de Monitoreo local para el esclarecimiento del caso.

La fiscalía evalúa solicitar en el corto plazo el dictado de la prisión preventiva para ambos detenidos. De concretarse la medida, los imputados permanecerán bajo custodia hasta la instancia del juicio oral.