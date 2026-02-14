Corte programado de energía para el próximo miércoles

Este sábado se innicia un cronograma de espectáculos gratuitos al aire libre que combinará danza y música popular en el Paseo Público Municipal, con la presentación de artistas locales y el cierre de Los Manseros Santiagueños. La actividad comienza hoy, sábado 14, a partir de las 19:30 con el evento denominado "San Pedro Baila". Durante la jornada, se presentarán 10 agrupaciones y escuelas de danza de la ciudad que abordarán géneros diversos como folclore, tango, ritmos urbanos, line dance, comercial y danza contemporánea.
COOPSER informó que se llevará a cabo un corte programado de energía el próximo miércoles 18, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento en la línea de Media Tensión de la zona rural y periférica de la ciudad.
La interrupción del servicio está prevista para la franja horaria comprendida entre las 7:00 y las 12:00. Según el cronograma oficial, las zonas afectadas incluyen el tramo de la ex Ruta 9 desde el kilómetro 152 al 154, y la Ruta 9 entre los kilómetros 154 y 158. Asimismo, el corte alcanzará de forma total al Barrio Municipal.
Desde la prestataria indicaron que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas. En caso de registrarse mal tiempo durante la mañana del miércoles, las tareas de mantenimiento serán suspendidas y reprogramadas para una nueva fecha que será comunicada oportunamente a los usuarios.
