Corte programado de energía para el próximo miércoles

COOPSER informó que se llevará a cabo un corte programado de energía el próximo miércoles 18, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento en la línea de Media Tensión de la zona rural y periférica de la ciudad.

La interrupción del servicio está prevista para la franja horaria comprendida entre las 7:00 y las 12:00. Según el cronograma oficial, las zonas afectadas incluyen el tramo de la ex Ruta 9 desde el kilómetro 152 al 154, y la Ruta 9 entre los kilómetros 154 y 158. Asimismo, el corte alcanzará de forma total al Barrio Municipal.

Desde la prestataria indicaron que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas. En caso de registrarse mal tiempo durante la mañana del miércoles, las tareas de mantenimiento serán suspendidas y reprogramadas para una nueva fecha que será comunicada oportunamente a los usuarios.