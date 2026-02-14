"San Pedro Danza" en el inicio de las actividades culturales en el Paseo Público

Este sábado se innicia un cronograma de espectáculos gratuitos al aire libre que combinará danza y música popular en el Paseo Público Municipal, con la presentación de artistas locales y el cierre de Los Manseros Santiagueños.

La actividad comienza hoy, sábado 14, a partir de las 19:30 con el evento denominado "San Pedro Baila". Durante la jornada, se presentarán 10 agrupaciones y escuelas de danza de la ciudad que abordarán géneros diversos como folclore, tango, ritmos urbanos, line dance, comercial y danza contemporánea.

La agenda continuará el domingo 15 y el lunes 16 en el escenario "Indio Peralta" con el festival "San Pedro Canta". Este encuentro, dedicado íntegramente al folclore y la danza, contará con la participación de ballets y músicos de San Pedro y la región. Entre los artistas programados se destacan Pialando Recuerdos, Franco Solieri, Conjunto 50 y 50, Gaucho Rivero, Silvana Galli Carabajal, Lumaro, Los de Salta, Herencia del Paraná y Keko González.

El cierre de las jornadas estará a cargo de Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres, quienes encabezan la propuesta artística de este ciclo.



