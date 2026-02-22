Controles de alcoholemia: dos autos retenidos y un conductor con 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre

Dos automóviles fueron secuestrados y sus conductores quedaron a disposición de la Justicia tras registrar niveles de alcoholemia positiva durante un operativo de control vehicular realizado por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, con el apoyo de efectivos de la Policía Bonaerense.

El procedimiento se llevó a cabo en distintos puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de prevenir siniestros viales y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. Bajo la supervisión del director de Tránsito municipal, Armando Caballero, el personal abocado a las tareas de fiscalización procedió a interceptar los vehículos para la realización de los test de rigor.

En el marco de estas intervenciones, las autoridades detectaron dos casos graves de conducción bajo los efectos del alcohol. Según detallaron fuentes oficiales, uno de los automovilistas arrojó un resultado de 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que cuadruplica los límites que solían regir antes de la implementación de la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, los agentes municipales procedieron al secuestro inmediato de las unidades y al labrado de las actas de infracción correspondientes. Caballero destacó que la articulación con las fuerzas policiales resulta fundamental para garantizar el orden durante los operativos, que se mantendrán de manera sorpresiva en diversas zonas de la jurisdicción.

Los vehículos permanecen bajo custodia en el playón municipal, mientras que las actuaciones administrativas fueron elevadas al Juzgado de Faltas local, organismo encargado de dictaminar las sanciones y multas pertinentes para los infractores.