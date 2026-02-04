Continúa la investigación por el violento asalto en dos viviendas

Los investigadores judiciales y policiales continúan hoy con el análisis de pruebas y el relevamiento de testimonios para dar con los autores del grave raid delictivo que, durante la mañana de ayer, afectó a dos viviendas situadas en la intersección de las calles San Martín y Gomendio.

El hecho se inició alrededor de las 8:00 del martes en una propiedad de la calle Gomendio. Los delincuentes ingresaron por la parte trasera de la finca, cuya dueña, una mujer de avanzada edad, se encontraba fuera de la ciudad por motivos personales. Los primeros indicios de la investigación sugieren que los ladrones contaban con información previa sobre la ausencia de la propietaria para perpetrar el golpe.

Una vez dentro, los asaltantes revolvieron todas las dependencias en busca de dinero y objetos de valor. Allegados a la víctima relataron el estado de desorden en que quedó la vivienda y señalaron que, aunque los delincuentes cargaron un automóvil estacionado en el garaje con diversos elementos, el vehículo no arrancó y debieron abandonar el botín en el lugar.

La secuencia criminal continuó cuando los malvivientes accedieron a una casa lindera a través de una terraza. En este segundo domicilio, la violencia fue mayor: los atacantes golpearon y lesionaron gravemente a una mujer y maniataron a uno de sus dos hijos. En el momento del asalto, el propietario de la vivienda se encontraba trabajando en un maxikiosco ubicado en la esquina de la manzana.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los delincuentes lograron sustraer teléfonos celulares y una suma de dinero aún no especificada. Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga.

En el marco de la causa, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la policía bonaerense y representantes de la fiscalía de turno trabajan de manera conjunta en la zona para recabar elementos de interés para la causa.



