Conmemoraron el natalicio del General San Martín con un acto en la Plaza Constitución

Autoridades municipales, instituciones civiles y fuerzas de seguridad encabezaron este miércoles el acto central en conmemoración del natalicio del General Don José de San Martín, en una ceremonia que reivindicó el legado de unidad y sacrificio del Libertador frente al busto que le rinde homenaje en la Plaza Constitución.

El encuentro fue presidido por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, en representación del intendente municipal Cecilio Salazar. La funcionaria estuvo acompañada por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, junto a secretarios, subsecretarios, directores y concejales del distrito.

La jornada conmemorativa contó con una nutrida presencia de Veteranos de Guerra de Malvinas, abanderados de la Prefectura Naval Argentina, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro, personal de las fuerzas de seguridad, autoridades educativas e instituciones intermedias de la comunidad.

Como parte fundamental del homenaje, participó la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Pedro, encabezada por su presidente Ezequiel Fuchs, quien junto a los miembros de la entidad custodió el desarrollo del acto que incluyó el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino.

Tras la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento, Ezequiel Fuchs repasó los aspectos centrales del legado sanmartiniano y subrayó la importancia de mantener estas conmemoraciones vigentes en la ciudad, tanto en el aniversario de su nacimiento como cada 17 de agosto.

Por su parte, la secretaria Cuscuela transmitió el saludo del jefe comunal y destacó los valores de humildad y unidad que guiaron la gesta del Padre de la Patria. En su discurso, la funcionaria convocó a los presentes a reafirmar el compromiso comunitario y a honrar la memoria del prócer a través de las acciones cotidianas y el servicio a la sociedad.

El cierre de la ceremonia aportó un marco cultural con la presentación del grupo de danzas folclóricas “Los de Salta”, conformado por Marcelo Facio, Patricia Chipolini, Eduardo Polimante e Hilda Fernández. Finalmente, la concurrencia entonó la Marcha de San Lorenzo como broche de oro de la jornada institucional.