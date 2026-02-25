La Terminal de Ómnibus habilitó el servicio de atención para la Tarjeta SUBE y el Boleto Estudiantil

La administración de la Terminal de Ómnibus informó que ya se encuentra disponible el servicio de atención para la Tarjeta SUBE, destinado a la realización de trámites de registro y habilitación del Boleto Estudiantil de cara al próximo ciclo lectivo.

El punto de atención funcionará de lunes a viernes en una doble franja horaria, de 8 a 14 y de 16 a 20, con el fin de facilitar el acceso a los usuarios del transporte público. Según aclararon desde la terminal, las gestiones habilitadas incluyen la activación de plásticos y el registro necesario para el beneficio educativo.

Las autoridades precisaron que el Boleto Estudiantil es el único beneficio que se gestiona en esta dependencia y remarcaron que en el lugar no se realizan recargas de saldo. Asimismo, informaron que la carga y activación efectiva de dicho boleto se podrá realizar recién a partir del 2 de marzo de 2026, fecha estipulada para el inicio de las clases.

Para completar el trámite de registro, los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad del estudiante, la tarjeta SUBE correspondiente y la constancia de alumno regular actualizada. Esta documentación es requisito indispensable para acceder a la tarifa diferenciada durante el año escolar.

Desde el organismo recordaron la importancia de realizar estos pasos administrativos con antelación para evitar demoras una vez que comience la actividad en las instituciones educativas. El servicio busca centralizar la atención y agilizar la habilitación de las tarjetas para la comunidad estudiantil de la zona.