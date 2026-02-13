Con descuentos de Cuenta DNI, Mercados Bonaerenses y camión de pescados en Plaza Constitución

El programa provincial "Mercados Bonaerenses" desembarcará este sábado 14 de febrero en la Plaza Constitución, con una jornada de comercialización que incluirá el camión de pescados y la participación de productores locales.

La actividad comenzará a partir de las 8:00 en el espacio público ubicado sobre la calle Yrigoyen, entre Mitre y Pellegrini. Durante la jornada, los vecinos podrán acceder de manera directa a una oferta variada que incluye pescados, miel, quesos y panificados, entre otros artículos elaborados en la región.

Desde la organización informaron que los consumidores podrán utilizar los beneficios de la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia. Este medio de pago ofrece un descuento del 40% todos los días, con un tope de reintegro de $6000 por semana y por persona, lo que representa un alivio al bolsillo para la compra de alimentos esenciales.

Asimismo, se aclaró que, debido a un desperfecto técnico imprevisto, en esta oportunidad no estará presente el camión de pastas y lácteos, por lo que la atención se centrará en el sector de pescadería y los puestos de emprendedores locales.