Comienza la inscripción para el Plan FinEs con operativos descentralizados en barrios y localidades

Se inicia esta semana el cronograma de inscripción en territorio para el Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs).

La iniciativa busca facilitar el acceso a la educación formal mediante jornadas de atención descentralizadas en distintos barrios y localidades rurales del partido.

Las jornadas informativas y de registro se llevarán a cabo entre el miércoles 18 y el martes 24 de febrero en diversos puntos estratégicos. Según el calendario oficial, los interesados podrán acercarse a las siguientes sedes:

Pueblo Doyle: La atención se realizará el miércoles 18 de febrero a partir de las 18:30 horas en la Escuela Primaria N° 23, ubicada en la calle Facundo Quiroga S/N.

Río Tala (Sección 9): Los operativos continuarán el jueves 19 de febrero a las 18:00 horas en la intersección de las calles Camellino y Güemes.

Centro Integrador Comunitario (C.I.C.): El personal recibirá consultas en la dirección Hermano Indio y Casella el jueves 19 de febrero a las 15:00 horas y el martes 24 de febrero a las 10:00 horas.

Gobernador Castro (Rueda la Rueda): El registro en esta localidad se llevará a cabo el viernes 20 de febrero a las 17:30 horas en San Nicolás 123.

Para formalizar la inscripción al programa, los aspirantes deberán concurrir con la documentación requerida:

Fotocopia del D.N.I.

Fotocopia de la partida de nacimiento

Constancia de estudios cursados previamente

Esta modalidad presencial en los barrios tiene como objetivo principal reducir las barreras geográficas y administrativas, permitiendo que más ciudadanos completen sus trayectorias escolares.