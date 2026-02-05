Colisión entre una moto y un auto dejó a una mujer herida con lesiones leves





Una mujer de 33 años resultó herida tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de las calles Uruguay y Benito Urraco.

El siniestro ocurrió ayer pasado el mediodía cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Zanella 150cc tipo scooter y un automóvil Volkswagen Gol Trend 1.6 de color gris, el cual era conducido por un hombre de 60 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada al nosocomio local por una ambulancia del servicio de emergencias CEM. Tras ser evaluada por el personal médico de guardia, se constató que la víctima presentaba lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajaron efectivos policiales para resguardar el área y realizar las pericias de rigor. El hecho fue caratulado preventivamente como lesiones culposas, con intervención de la fiscalía en turno, que dispuso las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades del incidente.