Colisión entre un utilitario y una motocicleta dejó a dos jóvenes heridos

Dos jóvenes resultaron heridos tras protagonizar un accidente de tránsito en la tarde de ayer en la intersección de la, un cruce que ha registrado diversos siniestros en las últimas jornadas.

El hecho se produjo cuando, por causas que aún intentan establecerse, colisionaron una motocicleta Corven Mirage de color negro y un vehículo utilitario Citroën Berlingo blanco. El rodado menor era conducido por un hombre de 20 años, quien viajaba acompañado por una adolescente de 17 años. En tanto, la camioneta era guiada por una mujer de 61 años, quien resultó ilesa.

Tras el impacto, una unidad del servicio de emergencias SAME 107 se hizo presente en el lugar para asistir a los ocupantes de la motocicleta. Ambos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica y determinar el carácter y la gravedad de las lesiones sufridas.

En el sitio del siniestro trabajó personal de la Policía Científica, encargado de realizar las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del choque. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 en turno, que dispuso las actuaciones legales de rigor bajo la carátula de lesiones culposas.