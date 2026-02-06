A una década del asesinato de Ariel Lido Gomila la familia pregunta "¿Algo cambió?"

  Se cumplen hoy diez años del homicidio del productor viverista Ariel Lido Gomila , un hecho que el 6 de febrero de 2016 conmocionó a la comunidad de San Pedro y puso de manifiesto la compleja relación entre la inseguridad rural, el narcotráfico y los sectores de poder. El crimen ocurrió durante la madrugada, cuando Gomila, de 77 años, regresaba a su vivienda en un establecimiento rural del paraje El Espinillo tras una cena en la ciudad. Al arribar junto a su esposa, advirtió que la puerta de entrada había sido violentada por delincuentes que se encontraban en el interior cometiendo un robo. En medio del enfrentamiento, el productor recibió un disparo que le provocó la muerte poco después.

Colisión entre un utilitario y una motocicleta dejó a dos jóvenes heridos


Dos jóvenes resultaron heridos tras protagonizar un accidente de tránsito en la tarde de ayer en la intersección de la avenida 3 de Febrero y la calle Almafuerte, un cruce que ha registrado diversos siniestros en las últimas jornadas.

El hecho se produjo cuando, por causas que aún intentan establecerse, colisionaron una motocicleta Corven Mirage de color negro y un vehículo utilitario Citroën Berlingo blanco. El rodado menor era conducido por un hombre de 20 años, quien viajaba acompañado por una adolescente de 17 años. En tanto, la camioneta era guiada por una mujer de 61 años, quien resultó ilesa.

Tras el impacto, una unidad del servicio de emergencias SAME 107 se hizo presente en el lugar para asistir a los ocupantes de la motocicleta. Ambos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica y determinar el carácter y la gravedad de las lesiones sufridas.

En el sitio del siniestro trabajó personal de la Policía Científica, encargado de realizar las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del choque. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 en turno, que dispuso las actuaciones legales de rigor bajo la carátula de lesiones culposas.