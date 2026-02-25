Colisión entre motocicletas deja dos heridos leves

Las trabajadoras del Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje "La Colmenita", ubicado en el barrio La Tosquera, se declararon en estado de alerta y movilización. La medida responde a la falta de pago de los salarios adeudados por parte del Ejecutivo municipal, situación que pone en riesgo el funcionamiento de un espacio clave para el cuidado de las infancias en el territorio. El centro, que funciona desde el año 2021, fue construido por los propios vecinos del barrio con el objetivo de brindar contención a los hijos e hijas de trabajadores de la economía popular. Actualmente, la institución asiste a unos 30 niños por turno, quienes reciben acompañamiento educativo y refuerzo alimentario, tareas desempeñadas por un plantel de 22 trabajadoras de la zona encargadas de la cocina, limpieza y educación.
Un accidente de tránsito se produjo en la intersección de la Avenida 11 de Septiembre y la calle Tucumán, donde dos motocicletas de 110 cc colisionaron por causas que se tratan de establecer. El siniestro involucró a un adolescente de 16 años y a un hombre de 45 años, quienes circulaban en los vehículos mencionados.
Tras el impacto, ambos conductores fueron asistidos en el lugar y trasladados por ambulancias del servicio SAME hacia el hospital local. Según informaron las fuentes intervinientes, los dos masculinos ingresaron al nosocomio conscientes y, tras ser evaluados por el personal médico, se determinó que presentaban lesiones de carácter leve.
Debido a la participación de un menor de edad en el hecho, la causa fue caratulada preventivamente como "Lesiones Culposas" y quedó bajo la órbita de la Fiscalía del Joven de San Nicolás.
