Capturan a un hombre de 23 años buscado por la justicia de San Nicolás

Un joven de 23 años fue aprehendido ayer tras detectarse que sobre él pesaba un pedido de captura activo. El operativo fue concretado por personal de la policía local de manera conjunta con agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.

La detención tuvo lugar en la intersección de las calles Alvarado y Manuel Iglesias, en el marco de los operativos de control que se desarrollan en la zona. Al momento de la identificación, los efectivos constataron que el sujeto registraba un impedimento legal vinculado a una causa por el delito de hurto.

Tras la aprehensión, el masculino fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes. En el hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, organismo que había solicitado el paradero del implicado.