Capturan a un hombre de 23 años buscado por la justicia de San Nicolás

Esta noche, a partir de las 20:00 horas, se llevará a cabo la largada promocional del VI Rally de San Pedro "Copa Fernando "Pichi" Iglesias frente al Palacio Municipal. El evento marca el inicio de la competencia correspondiente al Rally Federal y al Campeonato Regional de Rally, cuya operatividad central y parque de asistencia se ubican en la plaza. El cronograma de carrera para los días sábado y domingo contempla el uso de caminos rurales y sectores específicos distribuidos en el partido. Según la cartografía oficial del evento, los trazados recorren puntos de referencia como el sector del Aeroclub, Santa Lucía, los caminos rurales en cercanías de Vuelta de Obligado y la zona costera en el Bajo del Puerto. El diseño del recorrido busca integrar diferentes superficies técnicas para las categorías en competencia.
Un joven de 23 años fue aprehendido ayer tras detectarse que sobre él pesaba un pedido de captura activo. El operativo fue concretado por personal de la policía local de manera conjunta con agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.
La detención tuvo lugar en la intersección de las calles Alvarado y Manuel Iglesias, en el marco de los operativos de control que se desarrollan en la zona. Al momento de la identificación, los efectivos constataron que el sujeto registraba un impedimento legal vinculado a una causa por el delito de hurto.
Tras la aprehensión, el masculino fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes. En el hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, organismo que había solicitado el paradero del implicado.
