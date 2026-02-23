Campedrinos representó al folclore argentino en la apertura de la competencia de Viña del Mar (Video)

El dúo Campedrinos realizó esta madrugada su primera presentación en el escenario de la Quinta Vergara, en el marco de la categoría folclórica de la edición 2026 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El grupo compitió con su canción original titulada "La Zamba", en una jornada que marcó el inicio del certamen musical más relevante de la región.

La participación del binomio integrado por el sampedrino Agustín Fantili y Sergio Prada se extendió durante las primeras horas de este lunes 23 de febrero, bajo la evaluación del jurado del festival y ante el público chileno. La obra presentada busca posicionar el sonido tradicional argentino frente a una audiencia internacional, en un concurso que se desarrollará formalmente hasta el próximo viernes 27 de febrero.

En esta edición de la competencia folclórica, el dúo argentino debe medirse con representantes de Chile, Colombia, Ecuador, México y España. La clasificación a este escenario se produjo tras un año de actividad para el grupo, que incluyó giras regionales y nuevos lanzamientos discográficos previos a su llegada al país trasandino.

La presentación en la Quinta Vergara forma parte de una agenda de compromisos internacionales que coincide con la temporada de festivales en Argentina. A lo largo de este 2026, los jóvenes participaron en los escenarios de Jesús María y Cosquín.

Tras esta primera intervención en Viña, Campedrinos aguarda las puntuaciones finales que determinarán su avance en las rondas clasificatorias. El festival continúa su programación habitual con la transmisión en directo para diferentes países de América Latina, donde la categoría folclórica mantiene su espacio de competencia junto a la sección internacional.