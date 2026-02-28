Avanzan las obras de puesta en valor y restauración integral en el Estadio Municipal (Video)

El Estadio Municipal "Don José de San Martín" atraviesa una etapa de profunda renovación estructural y puesta en valor, en el marco de un plan integral de restauración de infraestructura que busca modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de deportistas y espectadores.

Las cuadrillas de trabajo concentran sus tareas en diversos frentes, destacándose la remodelación del ingreso por calle Bozzano, una obra clave para optimizar el acceso al recinto. En esta misma línea de circulación, se procedió a la reubicación de chapas desde la calle Belgrano hacia el sector de Bozzano, consolidando el cerramiento perimetral del predio.





El mantenimiento estético y de higiene también forma parte del cronograma con operativos de hidrolavado y limpieza profunda en la totalidad de las tribunas. Estas tareas de acondicionamiento se extendieron a la zona de vestuarios y servicios, donde se ejecutaron trabajos de pintura y renovación de la instalación eléctrica en los baños destinados a la parcialidad visitante.

La zona de la cantina recibió una intervención similar, sumando a la pintura y las mejoras eléctricas un nuevo sistema de iluminación. Este refuerzo lumínico se replicó además en los puntos estratégicos de acceso por las calles Casella y Bozzano, garantizando mayor seguridad y visibilidad en los horarios nocturnos.

En el área estrictamente deportiva, los equipos técnicos realizaron la restauración integral de los bancos de suplentes y una refacción técnica del terreno de juego. Las labores sobre el césped se focalizaron especialmente en los sectores de las áreas y el centro del campo, zonas de mayor desgaste, con el objetivo de asegurar condiciones óptimas para el desarrollo de la competencia.