La Terminal de Ómnibus incorporó un nuevo servicio de buffet

La administración de la Terminal de Ómnibus de San Pedro anunció la apertura del Buffet CyC, una nueva propuesta gastronómica que ya se encuentra operativa dentro de las instalaciones del predio. La iniciativa busca mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar la infraestructura de servicios disponible en este punto neurálgico de la ciudad.

El nuevo espacio está diseñado para satisfacer las necesidades de los pasajeros que se encuentran en tránsito, brindando opciones para desayunos, refrigerios y momentos de descanso antes o después de sus viajes. No obstante, las autoridades destacaron que el servicio también está abierto a todos los vecinos de la comunidad que deseen hacer uso de las instalaciones, independientemente de si realizan un trayecto de media o larga distancia.

Desde la Terminal señalaron que esta incorporación forma parte de un plan integral que busca fortalecer los servicios internos y transformar el edificio en un espacio más cómodo y funcional. Con la llegada del Buffet CyC, se apunta a jerarquizar la atención al público y ofrecer un entorno más ameno para quienes circulan diariamente por la zona de dársenas y salas de espera.