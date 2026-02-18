ATE convoca a un paro nacional de 24 horas y movilización contra la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires anunció su adhesión al paro y movilización nacional de 24 horas convocado para este jueves 19 de febrero. La medida de fuerza, que alcanzará a las administraciones públicas nacional, provincial y municipal, tiene como eje principal el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional en el Congreso.

A través de una nota formal dirigida al Ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, el Consejo Directivo Provincial de ATE confirmó que la jornada de protesta incluirá una concentración a las 12:00 en la intersección de Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La organización gremial manifestó que la reforma propuesta posee un carácter "regresivo" y atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores estatales.

En el ámbito local, se espera que la medida tenga un fuerte impacto en San Pedro, afectando el normal funcionamiento de las dependencias públicas y servicios municipales a medida que los trabajadores se sumen al reclamo nacional.

Además del rechazo a la reforma laboral, el pliego de reivindicaciones presentado por el gremio incluye la inmediata reapertura de paritarias y un aumento salarial para estatales y jubilados. También exigen el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, la reincorporación de los despedidos y el cese de las privatizaciones de empresas públicas.

La conducción bonaerense de ATE, representada por Vanina Zurita, Leonardo Vásquez y Juan Murgia, también incorporó reclamos vinculados al federalismo y la previsión social, tales como la restitución de fondos adeudados a las provincias, la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y el rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.