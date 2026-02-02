ARBA elevó el piso de facturación para agentes de recaudación de Ingresos Brutos

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó la actualización del umbral de facturación anual que establece la obligatoriedad para las empresas de actuar como agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida fue establecida a través de la Resolución Normativa N.º 7/2026.

De acuerdo con lo dispuesto por el organismo provincial, el piso de ingresos anuales se incrementó de $2.800 millones a $7.800 millones, lo que representa una actualización del 179 %. El ajuste responde a gestiones iniciadas por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) ante las autoridades recaudadoras para adecuar los parámetros administrativos a la situación económica vigente.

La elevación de este límite implica que un número mayor de pequeñas y medianas empresas, así como comercios bonaerenses, quedarán eximidos de la responsabilidad de retener o percibir el impuesto. Según indicaron desde el Centro de Comercio e Industria de San Pedro, la modificación permite reducir las cargas administrativas y los costos operativos del sector productivo.

Desde las entidades gremiales empresarias destacaron que este avance busca brindar mayor previsibilidad al entramado productivo de la provincia y fortalecer la competitividad. La medida ya se encuentra en vigencia tras su publicación normativa, consolidando un esquema tributario que busca equilibrar las obligaciones de las pymes en el territorio bonaerense.