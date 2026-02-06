Aprehendieron a dos hombres en el Barrio Fonavi tras un conflicto vecinal

Dos hombres de 26 y 27 años fueron aprehendidos durante la madrugada de hoy tras protagonizar un violento conflicto vecinal en elde esta ciudad, que derivó en un enfrentamiento con el personal policial interviniente.

El hecho se registró luego de reiterados llamados a la línea de emergencias que alertaban sobre una confrontación entre varios habitantes del complejo habitacional. Al arribar al lugar, los efectivos de la Estación de Policía Comunal intentaron mediar para mermar la disputa y restablecer el orden.

Sin embargo, durante el procedimiento, los dos sospechosos entorpecieron el accionar de los uniformados e incitaron a la violencia de forma persistente. Ante la negativa a deponer su actitud y la hostilidad manifiesta hacia el personal, se procedió a la inmediata detención de ambos.

Los aprehendidos fueron trasladados a la seccional local, donde quedaron alojados a disposición de la justicia bajo la carátula de resistencia a la autoridad. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial de San Nicolás, que dispuso las diligencias de rigor para determinar las responsabilidades de los involucrados en el altercado.