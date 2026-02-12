Aprehenden a un joven por el robo de bebidas en un depósito de la costanera

Un joven de 17 años fue aprehendido esta madrugada en la zona de la costanera, luego de ser sorprendido sustrayendo bebidas alcohólicas de un depósito comercial. El procedimiento fue realizado por personal policial tras un alerta telefónica que denunciaba el ilícito en el sector ribereño.

El hecho ocurrió en un depósito ubicado en la Avenida España al 1200. Según el reporte oficial, el adolescente ingresó al lugar y retiró la mercadería sin ejercer violencia sobre el inmueble. Tras el aviso a la sede policial, los efectivos interceptaron al sospechoso en la intersección de la Avenida España y Rómulo Naón.

Al momento de la aprehensión, el personal policial constató que el joven tenía en su poder las bebidas denunciadas como sustraídas. En paralelo a la detención, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para localizar al propietario del depósito y formalizar la entrega de los elementos recuperados.

En el caso tomó intervención la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás. El magistrado interviniente dispuso la imputación del menor bajo la carátula de tentativa de hurto y ordenó el cumplimiento de los pasos procesales vigentes para el fuero de responsabilidad penal juvenil.