Analizan el impacto de la Inteligencia Artificial en la literatura a través de un conversatorio

La Biblioteca Popular Rafael Obligado será sede el próximo sábado 7 de marzo del conversatorio titulado “¿Puede una máquina ganar el Nobel? Inteligencia Artificial y el futuro de la literatura”. La actividad, que comenzará a las 20:00, abordará el impacto de las nuevas tecnologías en la creación artística y los límites de la esencia humana en la producción escrita contemporánea.

El encuentro estará a cargo de los integrantes del proyecto Nobeleando, equipo conformado por Lucía Capobianco, Lourdes Palacios Rivet y Maximiliano Palacios Rivet. Durante la jornada, los expositores profundizarán sobre la capacidad de los algoritmos para redactar poemas y ensayos, planteando un debate sobre si la inteligencia artificial podrá, eventualmente, alcanzar los máximos galardones de la literatura mundial.

La propuesta surge en un contexto de aceleración tecnológica que interpela directamente a las industrias culturales. Desde la organización señalaron que el objetivo es generar un espacio de reflexión colectiva sobre los alcances de la creatividad artificial y las transformaciones que atraviesa el oficio de la escritura frente al avance de los sistemas automatizados.

La cita tendrá lugar en las instalaciones de la biblioteca, ubicada en la localidad bonaerense de San Pedro. Según informaron los responsables de la iniciativa, la convocatoria es abierta a todo el público y se desarrollará bajo la modalidad "a la gorra", con el fin de fomentar la participación comunitaria en torno a los desafíos que plantea la era digital para las letras.