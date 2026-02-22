Amenazó a su pareja con un cuchillo en la calle y fue detenido

Un hombre de 30 años fue detenido ayer por efectivos policiales en la intersección de la Avenida Sarmiento y Rafael Obligado, luego de protagonizar un episodio de violencia de género en plena calle. El imputado fue interceptado por el personal de la dependencia local tras haber amenazado con un elemento cortante a su pareja, una joven de 19 años.

De acuerdo con el parte oficial, el procedimiento se llevó a cabo de manera inmediata al detectarse la situación de riesgo para la integridad física de la mujer. Tras la aprehensión, el agresor fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado en el sector de calabozos por disposición de la fiscalía interviniente.

La víctima recibió asistencia integral y contención por parte de los profesionales de la Comisaría de la Mujer y la Familia, quienes iniciaron el protocolo correspondiente para este tipo de delitos. Por su parte, la justicia local dispuso la notificación de la causa y continúa con las actuaciones de rigor para determinar las medidas cautelares a seguir.