Allanamiento, un detenido y secuestro de un arma de fuego tras una denuncia por lesiones y amenazas

Efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) y del Destacamento de Santa Lucía llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de la ciudad en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas. El procedimiento se originó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, lo que derivó en tareas de investigación para localizar el domicilio del acusado, un hombre de 57 años.

La orden de registro, otorgada por el Juzgado de Garantías N° 03 del Departamento Judicial de San Nicolás, se cumplimentó en un inmueble ubicado a la altura del 600 de la calle Dávila. Según informaron fuentes policiales, el operativo arrojó resultados positivos con el secuestro de una escopeta calibre 16 que no poseía numeración ni marca visible, y que se encontraba con un cartucho colocado en su recámara al momento del hallazgo.

Tras el hallazgo del arma de fuego, la fiscalía local en turno dispuso el traslado del imputado a la sede de la comisaría de San Pedro para dar cumplimiento a los recaudos legales. El hombre fue notificado formalmente de la formación de la causa por los delitos denunciados y por la tenencia del armamento incautado, quedando a disposición de la justicia.