Una mujer de 71 años permanece internada en terapia intensiva tras un choque entre una moto y un auto

Una mujer de 71 años resultó con heridas de gravedad tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de las calles Goycochea y Gomendio. El siniestro ocurrió este jueves por la tarde cuando, por causas que aún se intentan establecer, colisionaron una motocicleta Gilera Smash de color rojo y un automóvil Volkswagen Nivus Comfortline negro, conducido por un hombre de 66 años.

A raíz del fuerte impacto, una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107 se desplazó hasta el lugar para asistir a la conductora del rodado menor. Tras ser trasladada de urgencia al nosocomio local, el cuerpo médico constató que la paciente presentaba un traumatismo de cráneo y fractura de costillas, lesiones que motivaron su derivación inmediata a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Fuentes sanitarias informaron que la mujer permanece internada bajo observación y su estado de salud es estable. En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes. La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno de San Pedro, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del incidente vial.