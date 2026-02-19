Allanamiento por robo agravado: una aprehendida y un teléfono secuestrado

Efectivos del Gabinete de la Comisaría de San Pedro, en un operativo conjunto con el Destacamento de Santa Lucía, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Caroni al 1400. La diligencia se dio en el marco de una investigación por un hecho de robo agravado por efracción y encubrimiento, el cual había sido denunciado días atrás por una vecina de 43 años.

Durante el procedimiento, el personal policial procedió a la aprehensión de la moradora del domicilio, una mujer de 25 años de edad. Asimismo, las autoridades lograron el secuestro de un teléfono celular marca Samsung Galaxy A20, elemento que era intensamente buscado en relación con la causa investigada.

Tras el operativo, se dio intervención a la fiscalía local, la cual dispuso la notificación de la formación de la causa para la imputada y su posterior soltura.