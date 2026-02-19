Allanamiento por robo agravado: una aprehendida y un teléfono secuestrado

Un hombre de 45 años fue aprehendido este jueves por personal policial luego de protagonizar un robo en una vivienda ubicada en la calle Manuel Iglesias al 1500. El procedimiento se inició a partir de un llamado de emergencia al 911 que alertó sobre la presencia del sospechoso en la zona. De acuerdo a la información policial, el delincuente ingresó al patio lindero de la propiedad y sustrajo una chapa de 12 metros de largo de la propiedad que pertenece a un joven de 20 años. Tras el hecho, el acusado emprendió la huida, pero el rápido accionar de los efectivos permitió interceptarlo en la calle Hermano Indio, entre General Alvarado y Dr. Dávila.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Efectivos del Gabinete de la Comisaría de San Pedro, en un operativo conjunto con el Destacamento de Santa Lucía, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Caroni al 1400. La diligencia se dio en el marco de una investigación por un hecho de robo agravado por efracción y encubrimiento, el cual había sido denunciado días atrás por una vecina de 43 años.
Durante el procedimiento, el personal policial procedió a la aprehensión de la moradora del domicilio, una mujer de 25 años de edad. Asimismo, las autoridades lograron el secuestro de un teléfono celular marca Samsung Galaxy A20, elemento que era intensamente buscado en relación con la causa investigada.
Tras el operativo, se dio intervención a la fiscalía local, la cual dispuso la notificación de la formación de la causa para la imputada y su posterior soltura.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones